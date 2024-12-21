Konya'da Kaya Düştü, Ahır Çöktü: 1 Hayvan Telef Oldu

Konya'da dağlık alandan kopan kaya parçası bir ahırın üzerine düştü. Yıkılan ahırda 1 büyükbaş hayvan telef oldu.

Olay, merkez Selçuklu ilçesi Küçükmuhsine Mahallesi'nde öğle saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kaya düşmesi sonucu bir ahırın çöktüğü ve içerisinde büyükbaş hayvanların mahsur kaldığı bilgisi üzerine olay yerine itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay mahallinde ekiplerin yaptığı incelemede, dağlık alandan koparak düşen kaya parçasının K.E. isimli şahsa ait ahırın çökmesine sebep olduğu tespit edildi. Yapılan çalışmayla çöken ahırdan 5 büyükbaş hayvan canlı çıkartılırken, 1 büyükbaş hayvanın telef olduğu belirlendi. - KONYA