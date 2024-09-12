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Konya'da kamyonetin çarptığı yaya yaralandı

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Konya'nın Kulu ilçesinde yolun karşısına geçmekte olan bir yaya, kamyonetin çarpması sonucu yaralandı. Kaza sonucunda yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Konya'nın Kulu ilçesinde yolun karşısına geçmekte olan yaya, kamyonetin çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Olof Palme Bulvarı Ankara-Konya Kara yolu Eski Hastane Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.D. idaresindeki 42 AGD 409 plakalı Isuzu marka kamyonet karşıdan karşıya geçmekte olan A.Y.'ye (69) çarptı. Kazada, A.Y. savrularak yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı A.Y. yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yaralanma 3-sayfa Hastane Güncel trafik Yaşam konya Kaza Kulu

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