Konya'da kamyonetin çarptığı yaya yaralandı

Konya'nın Kulu ilçesinde yolun karşısına geçmekte olan yaya, kamyonetin çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Olof Palme Bulvarı Ankara-Konya Kara yolu Eski Hastane Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.D. idaresindeki 42 AGD 409 plakalı Isuzu marka kamyonet karşıdan karşıya geçmekte olan A.Y.'ye (69) çarptı. Kazada, A.Y. savrularak yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı A.Y. yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA