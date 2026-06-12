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Konya'da kafe kurşunlayan şüpheli aracını bırakarak kaçtı

Konya'da kafe kurşunlayan şüpheli aracını bırakarak kaçtı
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Konya'nın Selçuklu ilçesinde bir kafeyi kurşunlayan şüpheli, polis kovalamacası sonucu aracını terk ederek kaçtı. Olayda yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi.

Konya'da kafe kurşunlayan şüpheli kovalamaca sonucu aracını bırakarak kaçtı.

Olay, merkez Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi Osmanlı Caddesi üzerindeki bir kafede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde kafeye gelen 42 AUH 960 plakalı otomobildeki şüpheli henüz bilinmeyen bir sebeple kafeyi kurşunlayarak kaçmaya başladı. O sırada devriye halinde olan polis ekipleri aracı kovalamaya başladı. Takipteki polis ekipleri bir süre sonra aracı merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Büyükşahin Caddesinde bir iş yeri önünde terk edilmiş halde buldu. Olayda yaralanan olmazken, kafede maddi hasar meydana geldi. Araçta inceleme yapan polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için araştırmalarını sürdürüyor.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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