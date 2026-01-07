Haberler

Konya'da öldürdüğü kadını bahçeye gömen sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis

Konya'da bir kadını öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanığa ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi. Olayla ilgili diğer 3 sanığa ise suç delillerini yok etme suçundan 4'er yıl hapis cezası verildi.

Konya'da öldürdüğü kadını müstakil bir evin bahçesine toprağa gömdüğü gerekçesiyle yargılanan sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis, diğer 3 sanığa "suç delillerini yok etme" suçundan 4'er yıl hapis cezası verildi.

Olay, 11 Eylül 2024 yılı Çarşamba günü merkez Karatay ilçesi Nakipoğlu Mahallesi Hacı Hasanbaşı Caddesi üzerinde müstakil bir evin bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri evin bahçesinde Çiğdem E.'nin cesedini toprağa gömülü vaziyette buldu. Cinayete kurban giden kadının cesedi gömüldüğü yerden çıkartılarak, Konya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cinayetle ilgili yabancı uyruklu G.S., B.H., A.J. ve J.T. polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki devam eden cinayet davasının karar duruşmasına, tutuklu sanık G.S., Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Çiğdem E.'nin yakınları ve avukatları salonda hazır bulundu. Çiğdem E.'nin aile avukatı, sanığın eylemini canavarca hisle gerçekleştirdiğinin sabit olduğunu ifade etti. Davada Cumhuriyet Savcısının mütalaasının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, zanlı G.S.'yi "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "nitelikli cinsel saldırıya teşebbüs"ten 9 yıl, "nitelikli hırsızlık"tan 5 yıl, diğer 3 sanığa ise "Suç delillerini yok etme" suçundan 4'er yıl hapse çarptırdı. - KONYA

