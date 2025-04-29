İspanya'da ve Portekiz'de elektrik kesintisi büyük ölçüde giderildi

5 saniyede karanlığa gömülen Avrupa ülkelerinde yeni gelişme
Türkiye'nin ünlü zincir marketlerinde satılan peynirde hile çıktı

Zincir marketlerin hepsinde satılıyor! Ünlü peynir markasında hile
Valizden çıkan servet, yetkilileri de şaşırttı

Valizden çıkan servet, havalimanı yetkililerini bile şaşkına çevirdi
Türkiye'nin tarım ve hayvancılık devi iflas etti

Krizden kaçamadılar! Türkiye'nin dev şirketi resmen iflas etti

Konya'da Kaçakçılık Operasyonu: Milyonlarca Makaron ve Tabanca Ele Geçirildi

Konya'da Kaçakçılık Operasyonu: Milyonlarca Makaron ve Tabanca Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 6 milyon 200 bin makaron ve 30 tabanca ele geçirildi. Olayla bağlantılı üç kişi gözaltına alındı.

Konya'da KOM ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda piyasa değeri yaklaşık 6 milyon 200 bin adet makaron ve 30 adet tabanca ele geçirildi.

Konya'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar neticesinde kaçak silah ve makaron operasyonu düzenlendi. Ekiplerce tespit edilen bir tır Konya girişinde durduruldu. Tırda yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 7 milyon 500 bin TL olan 6 milyon 200 bin adet makaron ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alınarak hakkında adli işlem başlatıldı.

Yürütülen bir başka çalışmada ise bir araçta yapılan aramada 30 adet tabanca ele geçirildi. Olayla bağlantılı 2 şahıs gözaltına alınırken, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.