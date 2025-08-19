Konya'da Kaçak İçecek Operasyonu: 59 Şişe Ele Geçirildi

Konya'da Kaçak İçecek Operasyonu: 59 Şişe Ele Geçirildi
Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü, çevre illerden otobüsle getirilen kaçak içkilere yönelik düzenlenen operasyonda 59 şişe içki ele geçirdi. Şüpheli Y.A., suçüstü yakalanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Konya'nın Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevre illerden otobüsle kaçak içki getirileceği yönünde gelen ihbar üzerine operasyon düzenledi. Yapılan çalışmada, otobüsten teslim alınan 59 şişe içki ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri, otobüsten içkileri teslim alan Y.A. isimli şahsı takibe alarak suçüstü yakaladı. Yakalanan şüpheli hakkında kaçakçılıkla ilgili yasal işlem başlatıldı. Ele geçirilen tüm içkilere el konuldu. Şüpheli Y.A., çıkarıldığı adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Emniyet yetkilileri, halk sağlığını tehdit eden kaçak ürünlerle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
