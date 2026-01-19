Haberler

Konya'da silah operasyonu: 2 tutuklama

Konya'da silah operasyonu: 2 tutuklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya'da jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda, ruhsatsız silahlar ve çeşitli mühimmat ele geçirildi. Şüphelilerden 2'si tutuklandı.

Konya'da jandarma ekipleri tarafından suç/suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında 2 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 1-15 Ocak 2026 tarihleri arasında yapılan operasyonlarda; 6 adet ruhsatsız tabanca, 16 adet tabanca mermisi, 8 adet tabanca şarjörü, 6 adet av tüfeği, 142 adet av tüfeği fişeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 100 adet tabanca icra yayı, 2 bin 649 adet muhtelif tabanca parçası, 80 adet av tüfeği tetik tertibatı, 136 adet av tüfeği mekanizması, 545 adet av tüfeği icra yayı, bin 987 adet muhtelif av tüfeği parçası ele geçirildi. Yakalanan 5 şüpheliden 1'i adli kontrol şartı, 2'si de ifadesinin alınmasına müteakip serbest bırakıldı. 2 şüpheli şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılışta dikkat çeken sözler: Avrupa'da üç, dünyada 7. sıraya geldik

"Nereden nereye" deyip duyurdu: Avrupa'da üç, dünyada 7. sıraya geldik
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Maç sırasında rakibine dirsek atan futbolcu tutuklandı, kulübü sözleşmesini feshetti

Maç sırasında rakibine dirsek atan futbolcu tutuklandı, kulübü sözleşmesini feshetti
Brahim Diaz bilerek mi kaçırdı? Senegal kalecisinden dünyanın konuştuğu penaltı hakkında olay yorum

Kaleciden dünyanın konuştuğu penaltı hakkında olay yorum
Unai Emery Fenerbahçe maçı öncesi kötü haberi verdi

Fenerbahçe maçı öncesi kötü haberi verdi
Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş'ın işine son verildi

Mehmet Akif'in eski eşi kovuldu! Sözleri sitem dolu
Maç sırasında rakibine dirsek atan futbolcu tutuklandı, kulübü sözleşmesini feshetti

Maç sırasında rakibine dirsek atan futbolcu tutuklandı, kulübü sözleşmesini feshetti
Patenle giderken dengesini kaybedip düşen 15 yaşındaki Efe, ölü bulundu

Paten kayarken düştü, cansız bedeni ertesi gün bulundu
Cuma namazına giden doktora hastalar tepki gösterdi

Hastanede çektiği görüntü sosyal medyada olay oldu