Konya'da Jandarma Operasyonu: 46,5 Litre Sahte İçki Ele Geçirildi
Konya'nın Ereğli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 46,5 litre sahte içki ele geçirildi. Şüpheli bir kişinin evinde bulunan sahte içkiler, Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucu yakalandı.
Konya'nın Ereğli ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmalarda 46,5 litre sahte içki ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Konya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Ereğli ilçesinde suç/suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar çerçevesinde; Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı, KOM Şube Müdürlüğü ve JASAT tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucunda 1 şahsın evinde sahte içki bulundurduğu ve haksız kazanç sağlamak amacıyla satışını yapacağı bilgisi alındı. Şüpheli şahsın 2 ayrı adresine baskın yapılırken, baskında 24,5 litre sahte viski, 22 litre sahte boğma rakı ele geçirildi. Ele geçirilen içkilere el konulurken, şüpheli şahsın ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldığı öğrenildi. - KONYA