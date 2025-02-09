Konya'da İş Yerinde Silah ve Mermi Ele Geçirildi

Konya'nın Akşehir ilçesinde polis ekipleri tarafından bir iş yerinde yapılan aramada çok sayıda tüfek, silah ve mermi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Mahrukatçılar bölgesinde bulunan bir iş yerinde arama yaptı. Yapılan aramada, 1 adet 7,65 mm ruhsatsız tabanca, 1 adet havalı tabanca, 35 adet 9,19 mm tabanca mermisi, 7 adet 7,65 mm tabanca mermisi, 5 adet ruhsatsız av tüfeği, bıçak ve 24 adet av fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli M.E. hakkında '6136 Sayılı Kanuna Muhalefet' suçundan işlem yapıldı. - KONYA