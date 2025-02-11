Konya'da İntihar Süsü Verilen Olayda Kadın Tutuklandı

Konya'da intihar süsü verilmiş halde aracında ölü bulunan kişinin katil zanlısı olan beraber yaşadığı kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, sabah saat 07.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Gödene Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, boş arazide park halinde bulunan 42 K 3454 plakalı aracın içinde bir kişinin kendini bıçakladığı ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde 37 yaşındaki Şuayip Demir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Araçta Şuayip Demir'in yanında bulunan ve beraber yaşadığı öğrenilen 35 yaşındaki Ayşe K., olayın intihar olduğu yönünde bilgi verirken, çelişkili ifadelerinden şüphelenen Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından emniyete götürdü. Emniyetteki ilk ifadesinde olayı kendisinin gerçekleştirdiğini ifade eden zanlı Ayşe K. daha sonra suçu kabul etmedi. Adliyeye sevk edilen Ayşe K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KONYA