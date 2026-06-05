Konya'da elektrik akımına kapılan işçi 4'üncü kattan düştü

Konya'nın Kulu ilçesinde inşaatta çalışan işçi, elektrik akımına kapıldıktan sonra 4'üncü kattaki balkondan düşerek ağır yaralandı.

Olay, Kulu ilçesi Alparslan Mahallesi'nde yapımı devam eden 4 katlı bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaata montaja gelen işçi Deniz Y. (33), 4'üncü kattaki balkondan profil demiri aldığı sırada demirin inşaat yakınında bulunan elektrik tellerine temas etmesi sonucu akıma kapıldı. Elektrik çarpmasının etkisiyle dengesini kaybeden Yılmaz zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan işçi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Deniz Y., durumunun ciddiyeti nedeniyle Konya'ya sevk edildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme yaparken, tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı