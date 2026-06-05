Haberler

Konya'da elektrik akımına kapılan işçi 4'üncü kattan düştü

Konya'da elektrik akımına kapılan işçi 4'üncü kattan düştü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya'nın Kulu ilçesinde inşaatta çalışan bir işçi, profil demirinin elektrik tellerine temas etmesi sonucu akıma kapılarak 4. kattaki balkondan düştü ve ağır yaralandı.

Konya'nın Kulu ilçesinde inşaatta çalışan işçi, elektrik akımına kapıldıktan sonra 4'üncü kattaki balkondan düşerek ağır yaralandı.

Olay, Kulu ilçesi Alparslan Mahallesi'nde yapımı devam eden 4 katlı bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaata montaja gelen işçi Deniz Y. (33), 4'üncü kattaki balkondan profil demiri aldığı sırada demirin inşaat yakınında bulunan elektrik tellerine temas etmesi sonucu akıma kapıldı. Elektrik çarpmasının etkisiyle dengesini kaybeden Yılmaz zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan işçi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Deniz Y., durumunun ciddiyeti nedeniyle Konya'ya sevk edildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme yaparken, tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizin olduğu yerde bereket olmaz

Erbakan'ın sözlerini hatırlatan Erdoğan'dan yeni faiz çıkışı

Reyhanlı'daki terör saldırısı davasında karar açıklandı

Reyhanlı'daki terör saldırısı davasında karar! Sanıklara ceza yağdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ankara kulisleri hareketli! Özgür Özel’in yeni partisinin adı belli oldu

Özel’in yeni partisinin adı belli oldu
Öğretmen, doktor, vaiz! İşte meslek meslek yeni memur maaşları

Öğretmen, doktor, vaiz! İşte meslek meslek yeni memur maaşları
Oğlunu öldüren emekli polisin ifadesi ortaya çıktı: Bir an gözüm karardı

Oğlunu öldüren emekli polisin ifadesi ortaya çıktı
Görüntü Türkiye'den! Günde 6 gram altın buluyorlar, duyan oraya koşuyor

Günde 6 gram altın buluyorlar, duyan oraya koşuyor
İşte cezaevinden tahliye olan Mükremin Gezgin'in son hali

İşte cezaevinden tahliye olan Mükremin Gezgin'in son hali
Karı-kocayı başlarından vuran zanlı: Eşim ile bacanağımın ilişkisi olduğundan şüphelendim

Karı-kocaya kanlı infazın altından "yasak aşk" çıktı
Reha Muhtar'ın cenazesinde dikkat çeken anlar! Poyraz Mina'yı dürterek uyardı

Cenazede dikkat çeken anlar! Reha Muhtar'ın kızı kendini tutamadı