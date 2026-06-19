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Havai fişek deposunda korkutan yangın

Havai fişek deposunda korkutan yangın
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Konya'nın Karatay ilçesinde bir havai fişek deposunda çıkan yangın, patlamalara neden oldu. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, iş yeri sahibi ve bekçi ifade için polis merkezine götürüldü.

Konya'da havai fişek deposunda çıkan yangın paniğe neden oldu.

Yangın, sabah saatlerinde merkez Karatay ilçesi Erler Mahallesi 14652. Sokak'ta çıktı. Edinilen bilgiye göre, H.Ç.'nin sahibi olduğu havai fişek deposundan belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri havai fişeklerin de patladığı yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangınla ilgili iş yeri sahibi H.Ç. ve deponun bekçisi ifadesi alınmak üzere Fatih Polis Merkezi'ne götürüldü.

Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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