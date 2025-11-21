Tıra çarpan araç paramparça oldu

Konya'nın Karatay ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi Aslım Caddesi üzerinde sabah saatlerinde feci bir kaza meydana geldi.

HAFİF TİCARİ ARAÇ TIRA ÇARPTI

Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan M.Ç. idaresindeki hafif ticari araç, sürücüsünün sollama yapmaya çalıştığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle savruldu ve karşı şeritten gelen M.İ. kontrolündeki tıra çarptı. Kaza sonrası yoğun trafik nedeniyle hafif ticari aracın şeridinde bulunan kamyonet de kazaya karıştı.

6 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde hafif ticari araçta bulunan ve yaralanan 6 kişi ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan, kaza anı bir araç kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari aracın tıra çarptığı anda paramparça olduğu anlar yer aldı. Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.