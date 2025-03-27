Konya'da hafif ticari araç takla attı: 5 yaralı

KONYA - Konya'nın Karapınar ilçesinde kontrolden çıkan hafifi ticari aracın boş araziye takla atması sonucu 5 kişi yaralandı.

Kaza, Konya-Adana kara yolu Kazanhüyüğü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.B. yönetimindeki 48 AFH 570 plakalı Peugeot marka hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak boş araziye takla attı. Kazada sürücüyle birlikte araçta bulunan 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar kaza yerine gelen ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.