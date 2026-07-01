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Konya'da trafik kazası: 1 ölü

Konya'da trafik kazası: 1 ölü
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Konya'nın Karapınar ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari araç evin bahçesine girdi. Kazada sürücü Veli Edebali hayatını kaybetti.

Konya'nın Karapınar ilçesinde kontrolünden çıkan hafif ticari araç evin bahçesine girdi. Kazada sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, Karapınar ilçesi Gaziosmanpaşa mahallesi Atışpoligonu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Veli Edebali (28) yönetimindeki 42 BFU 809 plakalı hafif ticari araç, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Savrulan araç, yol kenarında bulunan evin bahçesine girdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü Veli Edebali'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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