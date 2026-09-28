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Konya'da haber alınamayan 22 yaşındaki genç park halindeki otomobilde ölü bulundu

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Konya'da haber alınamayan 22 yaşındaki genç park halindeki otomobilde ölü bulundu
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Konya Selçuklu'da bir süredir haber alınamayan 22 yaşındaki genç, park halindeki otomobilin arka koltuğunda ölü bulundu. Annesinin ulaşamaması üzerine arkadaşı otomobili kontrol etti; sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, genç otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Konya'da bir süredir haber alınamayan genç, otomobilin içinde ölü bulundu.

Olay, akşam saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Mehmet Akif Mahallesi Küçükkuyu Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samet Aydın'dan (22) haber alamayan annesi, oğlunun en son görüştüğü arkadaşını arayarak kendisine ulaşamadığını söyledi. Bunun üzerine arkadaşı en son ayrıldıkları yere giderek, Samet Aydın'ın içinde bulunduğu park halindeki otomobili kontrol etti. Aydın'ı hareketsiz yatar halde gören arkadaşı, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı kontrolde otomobilin arka koltuğunda yatan Samet Aydın'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Aydın'ın cansız bedeni, polis ekiplerinin incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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