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Konya'da Gençler Arasındaki Tartışma Kanlı Bitti: 1 Yaralı

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Konya'nın Selçuklu ilçesinde, iki genç arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşerek bir kişinin silahla yaralanmasıyla sonuçlandı. Olayın ardından kaçan şüpheli için polis çalışmalara başladı.

Konya'da gençler arasındaki tartışma kanlı bitti: 1 yaralı

KONYA - Konya'da gençler arasında çıkan tartışmada 17 yaşındaki genç silahla vurularak yaralandı. Kaçan şüphelinin yakalanması için polis ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Olay, saat 18.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Işıklar Mahallesinde bulunan Ravza Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.V. ve F.Ü. arasında henüz bilinemeyen bir sebepten tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine F.Ü. parkın yanında çalıştığı iş yerinden silahını alarak H.V.'yi bacağından vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı genç sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olaydan sonra kaçan şüpheliyi yakalamak için polis ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ARDA AKIN AKKOCA - 3.Sayfa
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