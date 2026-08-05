Ereğli'de Fuhuş Operasyonu: 6 Kadın Kurtarıldı, 3 Gözaltı

Konya'nın Ereğli ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği fuhuş operasyonunda 6 mağdur kadın kurtarılırken, 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından eş zamanlı olarak 5 ikamet ve 1 iş yeri olmak üzere toplam 6 adrese operasyon gerçekleştirildi. Adreslerde yapılan aramalarda 3 mağdur kadın ve 3 şahıs yakalanırken, 74 adet uyuşturucu madde ve şahıslardan elde edilen dijital materyallere el konuldu. Operasyonla 6 kadın mağdur kurtarılırken, fuhuşa aracılık ve yer temin eden 3 şahıs gözaltına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı