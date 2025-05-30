Konya'da Fuhuş Operasyonu: 1 Şüpheli Tutuklandı

Konya'da Fuhuş Operasyonu: 1 Şüpheli Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Konya'da Fuhuş Operasyonu: 1 Şüpheli Tutuklandı
Haber Videosu

Konya'nın Seydişehir ilçesinde gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda, bir kadın şüpheli tutuklandı. Operasyon sırasında 3 kadın fuhuş yaptırıldığı, 1 müşteri ise yakalandı. Ele geçirilen 32 bin 500 TL nakit para ve dijital materyaller ile birlikte, kadınların zorla fuhşa sürüklendiği belirlendi.

Konya'da fuhuş operasyonu: 1 tutuklama

KONYA - Konya'nın Seydişehir ilçesinde polis ekiplerince yürütülen fuhuş operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı.

Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, fuhuş suçuna yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında S.H. isimli bir kadının, yanındaki kadınlara fuhuş yaptırdığı bilgisine ulaşarak operasyon için düğmeye bastı. Operasyon neticesinde, şüpheli şahsın ikametinde fuhuş yaptırdığı 3 kadın ve müşteri olduğu tespit edilen 1 erkek şahıs yakalandı. Evde yapılan aramada toplam 32 bin 500 TL nakit para ve dijital materyaller ele geçirildi. Evdeki kadınların mağdur olduğu, şüphelinin ise bu kadınları zorla fuhşa sürüklediği tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından hastanede sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen şüpheli S.H., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İSMAİL SÜNBÜL - 3.Sayfa
Rusya-Ukrayna barış masası yeniden İstanbul'da kuruluyor! Kremlin tarih verdi

Dünyanın gözünün çevrildiği barış masası İstanbul'da kuruluyor
İstanbul'da dev operasyon: 4,5 milyar TL'lik sahte döviz ele geçirildi

Jandarmanın el attığı her bavuldan balya balya para çıktı
Şarkıcı Şimal'den acı haber! Yaşam savaşını kaybetti

Kanserle mücadele eden ünlü isimden acı haber
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erdoğan'ın Galatasaray'ı kabul ettiği toplantıdaki gizemli ismin kim olduğu ortaya çıktı

Dünkü görüşmedeki gizemli ismin kim olduğu ortaya çıktı
Rekabet Kurulu'ndan Arzum'a satış fiyatları için dev para cezası

Ünlü ev aletleri firmasına rekor ceza
Bella Hadid'i gören Ozan Tufan karısını bırakıp gitmiş

Bella Hadid'i görünce karısını bırakıp gitmiş
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Nurgül Yeşilçay'dan çok konuşulacak Cannes yorumu

Nurgül Yeşilçay'dan bomba Cannes yorumu
Efecan Dianzenza ve Duygu Dianzenza ayrılıyor mu? Yasak aşk iddiası ortalığı karıştırdı

Örnek aile olarak gösteriliyordu! Survivor'da yasak aşk skandalı
Cezaevindeki oğullarını ziyaretten dönen aileye kurşun yağdırdılar: 3 ölü, 3 yaralı

Cezaevi ziyaretinden dönen aileye kanlı pusu! Kurşun yağdırdılar
Metruk binada 3 insana ait kafatası ve kemikler bulundu

Metruk binadaki poşetleri açan hurdacılar hemen telefona sarıldı
14 metrelik çıplak kadın heykeli şehri ayağa kaldırdı

14 metrelik çıplak kadın heykeli şehri ayağa kaldırdı
23 bin işçinin greve çıktığı İzmir'de kaos sürüyor

23 bin işçinin greve çıktığı şehirde kaos büyüyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.