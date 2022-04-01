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Konsantre fabrikasında patlama: 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Konsantre fabrikasında patlama: 3 yaralı Konya'nın Ereğli ilçesinde konsantre fabrikasında kazanın patlaması sonucu 3 işçi yaralandı.

Konsantre fabrikasında patlama: 3 yaralı

KONYA - Konya'nın Ereğli ilçesinde konsantre fabrikasında kazanın patlaması sonucu 3 işçi yaralandı.

Olay, saat 13.15 sıralarında Kargacı Mahallesi Organize Sanayi Sitesi'nde bulunan bir konsantre fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre, fabrikanın buhar kazanında henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Patlamada, M.T.ve A.T.yaralandı. Yaşanan patlama sonucunda fabrika zarar görürken, patlamanın etkisiyle çevredeki diğer iş yerleri de etkilendi. Vücutlarının çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan yaralılar ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan A.T. yapılan ilk müdahalenin ardından Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Konsantre fabrikasında patlama: 3 yaralı

Konsantre fabrikasında patlama: 3 yaralı

Konsantre fabrikasında patlama: 3 yaralı

Konsantre fabrikasında patlama: 3 yaralı

Konsantre fabrikasında patlama: 3 yaralı

Konsantre fabrikasında patlama: 3 yaralı

Konsantre fabrikasında patlama: 3 yaralı

Konsantre fabrikasında patlama: 3 yaralı

Konsantre fabrikasında patlama: 3 yaralı

Konsantre fabrikasında patlama: 3 yaralı

Konsantre fabrikasında patlama: 3 yaralı

Konsantre fabrikasında patlama: 3 yaralı

Konsantre fabrikasında patlama: 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Cihan Karakış - 3. Sayfa

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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