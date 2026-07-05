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Konya'da duvar arasında kalan kediye itfaiyeden 9 saatlik kurtarma operasyonu

Konya'da duvar arasında kalan kediye itfaiyeden 9 saatlik kurtarma operasyonu
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Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir binanın duvarı arasında mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 9 saat süren çalışması sonucu kurtarıldı. Sağlıklı olduğu gözlenen kedi veteriner kontrolüne götürüldü.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir binanın duvarı arasında mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 9 saat süren çalışması sonucu bulunduğu yerden kurtarıldı.

Olay, dün öğle saatlerinde ilçeye bağlı Alaylar 1 Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir binanın duvarı arasında kedi mahsur kaldı. İhbar üzerine adrese sevk edilen itfaiye ekipleri, kediyi bulunduğu yerden çıkarmak için çalışma başlattı. Yaklaşık 9 saat süren titiz müdahalenin ardından kedi, mahsur kaldığı duvar arasından kurtarıldı. Sağlıklı olduğu gözlenen kedi veteriner kontrolü için götürüldü. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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