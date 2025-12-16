Haberler

Dükkan sahibini bıçaklayan kiracı ve arkadaşı adliyeye sevk edildi
Konya'nın Karatay ilçesinde, dükkan sahibinin kiracısından alacağını istemesi sonucu çıkan kavgada kiracı M.B. dükkan sahibini bıçakladı. Olayda M.B. ve arkadaşı gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.

Konya'da dükkan sahibini bıçaklayan kiracı ve yanındaki arkadaşı adliyeye sevk edildi.

Olay, saat 14.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Emirgazi Mahallesi Sedirler Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dükkan sahibi E.A. yanında iki kişi ile alacağını istemek için kiracısı M.B.'nin iş yerine gitti. Burada ikili arasında çıkan kavgada kiracı M.B. yanında bulunan bıçakla dükkan sahibi E.A.'yı göğsünden bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı E.A. Konya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayda dükkan sahibini bıçaklayan şüpheli M.B. ve 3 kişi Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınarak ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüphelilerden M.B. ve bir arkadaşı Konya Numune Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Konya Adliyesine sevk edilirken, 2 kişinin de emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
