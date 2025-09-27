Konya'da Cezaevi Firarisi Yatak Altında Yakalandı

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, farklı suçlardan toplam 15 yıla yakın kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi K.Ö.'yü evinde saklandığı yatağın altında yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, firarinin, merkez Selçuklu ilçesi Nişantaş Mahallesi'nde bir evde gizlendiğini tespit eden polis, çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Eve gelen ekipler, kapıyı açan yakınlarına K.Ö.'nün durumunu sordu. Yakınlarının "evde yok" diyerek teslim etmek istememesi üzerine alınan arama kararıyla içeri girildi. Detaylı aramada K.Ö., yatak odasında yatağın altında saklanmış halde bulundu. Önce yatağı, ardından üzerine kapatılan tahtaları kaldıran polis, firariyi bulunduğu yerden çıkardı. Polisin geldiğini fark eden K.Ö.'nün hızla yatağın altına gizlendiği, burada yaklaşık 2 saat boyunca hareketsiz kaldığı öğrenildi. Uzun süre dar alanda kalan firarinin vücudunda uyuşma meydana geldiği ve bu nedenle güçlükle hareket ettiği görüldü. K.Ö., hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen firari, cezaevine teslim edildi. - KONYA