Buzda kayan otomobil takla attı

Konya'nın Bozkır ilçesinde buzlanma nedeniyle takla atan otomobilin sürücüsü M.Ç., kazayı yara almadan atlattı. Olay sonrası sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi.

Konya'nın Bozkır ilçesinde buzlanma nedeniyle takla atan otomobilde sürücü kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, ilçeye bağlı Kadibeli mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ç. idaresindeki 42 RA 284 plakalı otomobil, buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak takla attı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
