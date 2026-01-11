Haberler

Karapınar'da boş evde çıkan yangın korkuttu

Karapınar'da boş evde çıkan yangın korkuttu
Güncelleme:
Konya'nın Karapınar ilçesinde boş bir evde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangında can kaybı yaşanmazken, maddi hasar meydana geldi.

Konya'nın Karapınar ilçesinde boş bir evde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Yangın, ilçeye bağlı Adalet Mahallesi'nde bulunan boş bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına hızlı bir şekilde müdahale ederek alevleri kontrol altına alarak söndürdü. Yangında can kaybı yaşanmazken, boş evde maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
