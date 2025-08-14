Konya'da Bisikletli Vatandaş Otomobil Çarpması Sonucu Hayatını Kaybetti

Konya'da Bisikletli Vatandaş Otomobil Çarpması Sonucu Hayatını Kaybetti
Konya'nın Karatay ilçesinde otomobilin bisikletliye çarpması sonucu 71 yaşındaki Ömer Kahraman ağır yaralandı ve hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Konya'da geçtiğimiz pazar günü meydana gelen kazada otomobilin çarptığı bisikletli vatandaş hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, geçtiğimiz pazar günü öğle saatlerinde merkez Karatay ilçesi Fetih Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Küçük Kumköprü Caddesi istikametinden ilerleyen bisiklete, yeşil yanan trafik ışıklarından hareket eden plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Ömer Kahraman (71) ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Ömer Kahraman ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kahraman, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Ömer Kahraman'ın bisikletiyle ilerlediği, ışıklardan araçların hareket ettiği sırada otomobilin çarptığı bisikletin savrulduğu görülüyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
