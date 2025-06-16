Konya'da Balkonunda Kendini Yaralayan Şahıs İkna Edilerek Teslim Alındı

Balkona çıkıp bıçakla kendini yaraladı

KONYA - Konya'da evinin balkonuna çıkarak bıçakla kendini yaralayan şahıs, polis ekiplerinin 2 saatlik çalışmasının ardından etkisiz hale getirildi.

Olay, saat 09.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Cemil Çiçek Caddesi'nde bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.H.'nin eşiyle kavga ettiği ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipleri gören H.H. evinin balkonuna çıkarak kendini bıçakla yaralamaya başladı. Durum üzerine adrese itfaiye ekipleri de sevk edilirken, H.H. balkonda bulunan saksıları yere atarak direnmeye devam etti. 2 saatlik ikna çalışmasının ardından H.H. polis ekiplerine kapıyı açarak teslim oldu. Tedavi olmayı reddeden H.H. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.