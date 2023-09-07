Konya'da aranan şüpheli adliyede intihar girişiminde bulundu

Konya'da hakkında yasa dışı yollardan ülkeye girme ve resmi belgede sahtecilik suçlarından aranan Afganistan uyruklu bir şüpheli, çıkarıldığı adliyede intihar girişiminde bulundu. Olay sonucunda şüpheli ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.