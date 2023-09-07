Konya'da aranan Afganistan uyruklu şahıs adliyeden atladı

Konya'da hakkında yasa dışı yollardan ülkeye girme ve resmi belgede sahtecilik suçlarından aranan Afganistan uyruklu bir şahıs, çıkarıldığı adliyede 3. kattan atlayarak ağır yaralandı.

KONYA'da hakkında yasa dışı yollardan ülkeye girme ve resmi belgede sahtecilik suçlarından aranan, havalimanında yakalanan Afganistan uyruklu Zaınullah M. (25), çıkarıldığı adliyede 3'üncü kattan atladı. Ağır yaralanan Zaınullah M., hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 14.45 sıralarında Konya Adliyesi'nde meydana geldi. Yasal olmayan yollardan ülkeye giriş yapma ve resmi belgede sahtecilik suçlarından aranan Afganistan uyruklu Zaınullah M., güvenlik güçlerince Konya Havalimanı'nda yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından Konya Adliyesi 6'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'ne sevk edilen Zaınullah M., 3'üncü kattaki mahkeme salonunun önünde beklerken, korkuluklara çıkıp koridora atladı. Ağır yaralanan Zaınullah M. ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.