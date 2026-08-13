Haberler

Konya'da AVM'de Bıçaklı Kavga: 1 Ölü

Konya'da AVM'de Bıçaklı Kavga: 1 Ölü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya'da bir alışveriş merkezinin restoran katında çıkan bıçaklı kavgada Yakup Okutan (40) hayatını kaybetti. Olay, aynı iş yerinde çalışan kardeşler F.A. (25) ve İ.A. (20) ile yaşanan tartışma sonrası meydana geldi. Şüpheli kardeşler gözaltına alındı, soruşturma sürüyor.

Konya'da bir alışveriş merkezinin restoran katında çıkan bıçaklı kavga sonucu bir kişi bıçaklanarak hayatını kaybetti.

Olay, dün öğle saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Musalla Bağları Mahallesi'nde bulunan bir alışveriş merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı iş yerinde çalışan kardeşler F.A. (25) ve İ.A. (20) ile Yakup Okutan (40) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönmesi sonucu Yakup Okutan bıçaklanarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı, ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Şüpheli kardeşler ise polis tarafından gözaltına alındı. Yaralı Yakup Okutan tedavi gördüğü hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İlk iki sırada abi-kardeş var! İşte Türkiye'nin en çok vergi veren isimleri

Türkiye'nin vergi rekortmenleri! İlk 2 sıraya abi-kardeş damga vurdu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Osimhen ve Icardi'yi Galatasaray'a getiren isimden bomba transfer

Osimhen ve Icardi'yi getiren isim olaya el attı! Bombayı patlatıyorlar
Tesettür giyimin lideri! Süleymancılara operasyonda Armine de listede

Tesettür giyimin lideri! O da listede
Mourinho yıllar sonra döndüğü Real Madrid'de ilk kupasını kazandı

Fenerbahçe'de yapamadığını 2 ayda yaptı
Okan Buruk'a tepki yağıyor! Cenazede bu söylenir mi?

Okan Buruk'a tepki yağıyor! Cenazede bu söylenir mi?
Fenerbahçe'ye Livakovic'ten kötü haber

Ve korkulan oldu! Şimdi ne yapacaklar

Yıldız Tilbe’den güvenlik görevlisine olay sözler: Sana bir çakarım

Yıldız Tilbe’den güvenlik görevlisine olay sözler: Sana bir çakarım
Balkondan düşen 64 yaşındaki yaşlı kadın hayatını kaybetti

Hava almak için çıktığı balkon sonu oldu