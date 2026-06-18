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Konya'da alacak verecek kavgası: 1 yaralı

Konya'da alacak verecek kavgası: 1 yaralı
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Konya'nın Selçuklu ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmada bir kişi silahla ayağından vuruldu. Şüpheli kaçarken, yaralı hastaneye gitti.

Konya'da alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan kavgada silahla vurulan 1 kişi yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Şeker Mahallesi Çevre Yolu Caddesi'nde bulunan bir otelin kafeteryasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.G. (36) 34 HSR 707 plakalı otomobili ile otele geldi. Otelin kafe kısmına geçen İ.G., alacak verecek meselesi nedeniyle T.T. (38) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüdüğü olayda İ.G., T.T.'yi tabancayla ayağından vurdu. Şüpheli İ.G. olayın ardından otomobiliyle kaçarken, ayağından yaralanan T.T. ise kendi imkanlarıyla özel bir hastaneye gitti. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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