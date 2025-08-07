Konya'da Aile İçi Tartışma Kanlı Bitti

Konya'da Aile İçi Tartışma Kanlı Bitti
Güncelleme:
Beyşehir ilçesinde aile içi tartışma sırasında bir genç silahla karnından vurularak yaralandı. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde aile içi tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu bir kişi silahla vurularak yaralandı.

Olay, Beyşehir'in Karaali Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, E.G. (21) yaşanan aile içi anlaşmazlığın kavgaya dönüşmesi sonucu tabanca ile karnından vurularak yaralandı. Yaralanan E.G., Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı E.G. acil serviste yapılan müdahale sonrasında Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Öte yandan, olayla ilgili olarak jandarma ekipleri tarafından E.G.'nin yakını A.Y.'nin gözaltına alındığı öğrenildi.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
