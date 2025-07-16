Konya'da Ağaç Altında Tabanca ve Tüfek Parçaları Bulundu

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, ağaç altına bırakılan 2 çuval içerisinde çok sayıda tabanca ve tüfek parçası bulundu.

Edinilen bilgiye göre, bir vatandaşın ağaçların altında bırakılmış 2 çuval içerisinde tabanca ve tüfek parçaları bulunduğu yönündeki ihbarı üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Konya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan kontrolde, çuvallar içerisinde 1 adet tabanca alt gövdesi, 4 adet tabanca üst kapağı, 1 adet tabanca şarjörü, 4 adet tabanca namlusu, 3 adet tabanca mekanizması, 4 adet tüfek tetik tertibatlı birleşik şarjör yuvası, 30 adet tüfek mekanizma yuvası, 2 adet tüfek alt gövdesi, 4 adet tüfek dipçik borusu, 1 adet tüfek şarjörü, 4 adet tüfek kurma kolu ve 56 adet muhtelif tüfek parçası ele geçirildi.

Silah parçalarına el konulurken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA