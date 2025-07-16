Konya'da Ağaç Altında Tabanca ve Tüfek Parçaları Bulundu

Konya'da Ağaç Altında Tabanca ve Tüfek Parçaları Bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beyşehir ilçesinde bir vatandaşın ihbarı üzerine ağaç altına bırakılmış 2 çuvalda çok sayıda tabanca ve tüfek parçası ele geçirildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, ağaç altına bırakılan 2 çuval içerisinde çok sayıda tabanca ve tüfek parçası bulundu.

Edinilen bilgiye göre, bir vatandaşın ağaçların altında bırakılmış 2 çuval içerisinde tabanca ve tüfek parçaları bulunduğu yönündeki ihbarı üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Konya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan kontrolde, çuvallar içerisinde 1 adet tabanca alt gövdesi, 4 adet tabanca üst kapağı, 1 adet tabanca şarjörü, 4 adet tabanca namlusu, 3 adet tabanca mekanizması, 4 adet tüfek tetik tertibatlı birleşik şarjör yuvası, 30 adet tüfek mekanizma yuvası, 2 adet tüfek alt gövdesi, 4 adet tüfek dipçik borusu, 1 adet tüfek şarjörü, 4 adet tüfek kurma kolu ve 56 adet muhtelif tüfek parçası ele geçirildi.

Silah parçalarına el konulurken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Kalbinden çıkan doktorları bile şaşırttı: Mucizevi bir olay

Kalbinden çıkan doktorları bile şaşırttı: Mucizevi bir olay
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'da Genelkurmay Başkanlığı'nı vurdu

İsrail sınır komşumuzun genelkurmay başkanlığını vurdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.