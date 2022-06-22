Konya'da 4 milyon 600 adet kaçak makaron ele geçirildi - Haberler

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Konya'da 4 milyon 600 adet kaçak makaron ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Konya'da 4 milyon 600 adet kaçak makaron ele geçirildi

Konya'da polisin durdurduğu 2 kamyonda 4 milyon 600 adet kaçak makaron ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Konya'da polisin durdurduğu 2 kamyonda 4 milyon 600 adet kaçak makaron ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri devletin vergi kayıplarının önlenmesi ve haksız kazancın engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. KOM ekipleri yürütülen çalışmalarda Ereğli yol uygulamasında şüphe üzerine 2 kamyonu durdurdu. Araçlarda yapılan aramalarda koliler halinde toplam 4 milyon 600 bin adet makaron ele geçirilirken, kamyon sürücüleri de gözaltına alındı. Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan işlem yapıldı. - KONYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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