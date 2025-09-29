Haberler

Konya'da 28 Yaşındaki Genç Yol Kenarında Ölü Bulundu

Konya'nın Meram ilçesinde 28 yaşındaki Yaşar Taşdelenoğlu, yol kenarında ölü bulundu. Olayın kesin nedeni otopsi sonrası belirlenecek.

Konya'da 28 yaşındaki bir genç, yol kenarında ölü bulundu.

Olay, saat 09.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Ali Ulvi Kurucu Mahallesi Karaman Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalle sakinlerinin bir kişinin yol kenarında hareketsiz yattığı ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinde 28 yaşındaki Yaşar Taşdelenoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerindeki incelemesinin ardından Taşdelenoğlu'nun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Konya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yaşar Taşdelenoğlu'nun kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsi sonrası netlik kazanacağı öğrenildi.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
