Konya'da 2 Yaşındaki Çocuk Apartmanın 5. Katından Düşerek Hayatını Kaybetti

Konya'da 2 Yaşındaki Çocuk Apartmanın 5. Katından Düşerek Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'da, apartmanın 5. katından düşen 2 yaşındaki O.K.G. ağır yaralanarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olay, ailesine büyük bir acı ve üzüntü yaşattı.

Apartmanın 5. katından düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

KONYA - Konya'da apartmanın 5. katından beton zemine düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Olay, saat 10.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Köprübaşı Mahallesinde bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanın 5. katındaki dairenin penceresinden beton zemine düşen O.K.G. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı çocuk ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumu ağır olan çocuk burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hastane önünde bekleyen çocuğun annesi ve akrabaları ise vefat haberini aldıktan sonra büyük üzüntü yaşadı. Hastane önünde annenin "oğlum öldü" feryatları ise yürekleri dağladı.

Olay ile ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ARDA AKIN AKKOCA - 3.Sayfa
Bingöl'de 4.4 büyüklüğünde deprem

Bingöl'de korkutan deprem
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Akıllı ilaçları Türkiye'de üretelim' talimatı

Erdoğan talimatı verdi! Binlerce kişinin mağduriyeti son bulacak
Kafeste sıkıştırdığı rakibini döverken 'Filistin'e özgürlük' diye bağırdı

Kafese sıkıştırdığı İsrailli rakibini döverken aynı cümleyi tekrarladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail yardım noktalarına ulaşmak isteyen sivilleri vurdu! 30 kişi hayatını kaybetti

Tek istekleri yardım noktasına ulaşmaktı! 30'unu birden katlettiler
Kulislere sızdı! İşte AK Parti'nin Erdoğan'ın yeniden adaylığı için planı

Kulislere sızdı! İşte AK Parti'nin Erdoğan'ın adaylığı için planı
Şarkıcı Şimal Gülen son yolculuğuna uğurlandı

Ünlü şarkıcı hayatının baharında sonsuzluğa uğurlandı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Çocuklarının gözü önünde dövülen baba sessizliğini bozdu

Çocuklarının gözü önünde dövülen baba sessizliğini bozdu
İBB'ye 5. dalga yolsuzluk operasyonu! 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 30'u yakalandı

İBB'ye yeni operasyon! Çok sayıda belediye başkanı gözaltında
Rıza Çalımbay Sivasspor'u bekleyen tehlikeyi açıkladı

Küme düşen Sivasspor'u bekleyen büyük tehlikeyi açıkladı
Ünlü şarkıcı Derya Uluğ'dan Ali Koç'a çağrı: Taraftarımın yanındayım

Güzel şarkıcı artık dayanamadı! Ali Koç'a böyle seslendi
Milyonlarca sürücünün ehliyeti tehlikede

Milyonlarca sürücüye kötü haber! Ehliyetleri iptal edilecek
Kurban Bayramı tatili uzatılacak mı? Merak edilen soruya Bakan Tekin'den yanıt

Kurban Bayramı tatili uzatılacak mı? Merak edilen soruya yanıt
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.