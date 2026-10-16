Haberler

Konya'da 1-15 Ekim jandarma denetiminde toplam 315 kişi yakalandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Konya'da 1-15 Ekim jandarma denetiminde toplam 315 kişi yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya İl Jandarma Komutanlığı, 1-15 Ekim 2026 arasındaki 15 günlük denetimlerde 698 bin 37 kişiyi ve 2 milyona yakın aracı sorguladı. Hapis cezasıyla aranan 173 kişi, ifadeye yönelik aranan 142 kişiyle toplam 315 kişi yakalandı; 83 araç hakkında işlem yapıldı.

Konya'da jandarma ekiplerinin 15 günlük denetimlerinde 698 bin 37 kişi ve 1 milyon 814 bin 924 araç sorgulandı. Hapis cezasıyla aranan 173 kişi ile ifadeye yönelik aranan 142 kişi olmak üzere toplam 315 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, suç ve suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda 1-15 Ekim 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde yüz binlerce kişi ve 2 milyona yakın araç sorgulandı. Yapılan sorgulamalar sonucunda 0-5 yıl arası hapis cezasıyla aranan 138, 5-10 yıl arası hapis cezasıyla aranan 28 ve 10-20 yıl arası hapis cezasıyla aranan 7 kişi olmak üzere toplam 173 kişi yakalandı. Çalışmalar kapsamında ifadeye yönelik aranan 142 kişi de yakalanırken, toplamda 315 kişi ve 83 araç hakkında işlem yapıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Namaza yürüyerek gittiler, evlerine kayıkla döndüler

Namaza yürüyerek gittiler, evlerine kayıkla döndüler
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'u sarsan sel faciası göz göre göre gelmiş! Binaların altından dere akıyor

İstanbul'a büyük ihanet! Sel sonrası ortaya çıkan görüntü pes dedirtti
Sel felaketinin ardından İstanbul'un barajlarında tablo değişti! 2 günde 10 puan

Sel felaketinin ardından İstanbul'un barajlarında tablo değişti
23 yaşındaki genci parçalamıştı! Günler sonra ilk kez görüntülendi

23 yaşındaki genci parçalamıştı! Günler sonra ilk kez görüntülendi
AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan’dan Özgür Özel’e sert tepki: İzmir düşmanı

AK Parti Genel Sekreteri İnan’dan Özel’e sert tepki: İzmir düşmanı
Julia Stiles’tan yıllar sonra Heath Ledger’a anlamlı anma

“Senden Nefret Etmemin 10 Sebebi”nin yıldızından anlamlı vefa
İsrail'in yıktığı Gazze'de şimdi İsrailli şirketler ihale peşinde! 70 milyar dolar için yarışıyorlar

Önce yıktılar, şimdi inşa için yarışıyorlar! Nedeni şaşırtmadı
84 yılın rekor yağışı İstanbul'u vurdu! Geriye bu görüntüler kaldı

84 yılın rekor yağışı İstanbul'u vurdu! Geriye bu görüntüler kaldı