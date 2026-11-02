Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Konya Beyşehir'de iki otomobil çarpıştı, kazada 5 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya'nın Beyşehir ilçesinde dün akşam Yeşildağ Mahallesi'nde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı; hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Yeşildağ Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yeşildağ-Kurucuova istikametinde seyir halinde olan H.S. idaresindeki 07 YR 225 plakalı otomobil ile Yeşildağ yolundan Kurucuova yoluna çıkan F.T. yönetimindeki 42 HY 722 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler F.T. ve H.S. ile araçlarda yolcu olarak bulunan E.S., H.T. ve H.D. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bakanlık açıkladı! Kişisel kıyafetlerde 430 avro sınırı uygulanmıyor

Bakanlık uyardı! Yurt dışından alışveriş yapanlar dikkat
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Otogaza dev zam geliyor! Litresi 50 lirayı aşacak

Tek seferde yüzde 20 zam! Psikolojik eşik aşılıyor
Ayın Biri Kilisesi'nde dilek kuyruğu! Vatandaşlar akın etti

Bu görüntü dün İstanbul'da kaydedildi!
DEM Parti'den kritik karar! İBB el değiştirebilir

DEM Parti'den kritik karar! İBB el değiştirebilir
Babacan 173 milyar dolarlık kayba dikkat çekti! 4 maddelik çağrı

Babacan'dan dikkat çeken çıkış: Gözümüzün önünde eriyor
Hırsızın çaldığı gümüşü 45 bin liraya geri satın aldı! Adana'daki 115 kiloluk soygunda ikinci tutuklama

Çalınan gümüşünü kuyumcuda gördü, 45 bin liraya geri satın aldı
Polise bıçakla saldırdı! Sonrası film sahnelerini aratmadı

Başkentte polise bıçakla saldırdı! Sonrası film sahnelerini aratmadı
1 ay önce ''Küme düşerler'' deniliyordu! Son 4 maçta bileklerini bükebilen yok

1 ay önce ''Küme düşerler'' deniliyordu! Son 4 maçta bileklerini bükebilen yok