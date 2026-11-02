Konya Beyşehir'de iki otomobil çarpıştı, kazada 5 kişi yaralandı

Konya Beyşehir'de iki otomobil çarpıştı, kazada 5 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Konya'nın Beyşehir ilçesinde dün akşam Yeşildağ Mahallesi'nde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı; hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Kaza, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Yeşildağ Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yeşildağ-Kurucuova istikametinde seyir halinde olan H.S. idaresindeki 07 YR 225 plakalı otomobil ile Yeşildağ yolundan Kurucuova yoluna çıkan F.T. yönetimindeki 42 HY 722 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler F.T. ve H.S. ile araçlarda yolcu olarak bulunan E.S., H.T. ve H.D. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.