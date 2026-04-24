Konut dokunulmazlığını ihlal suçundan aranan şahıs İskenderun'da yakalandı
Hatay'da hakkında 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, "nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme" suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan H.K., polis ekiplerince İskenderun'da yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı