- Kontrolden çıkan yolcu otobüsü kaza yaptı: 2'si ağır 14 yaralı

IĞDIR - Iğdır- Tuzluca kara yolunda seyir halinde olan yolcu otobüsü şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile önce boş su kanalına ardından mısır tarlasına girdi.

Kaza, Iğdır-Tuzluca yolu Çalpala köyü mevkiinde meydana geldi. Hüseyin Safa'nın kullandığı 61 S 2150 plakalı yolcu otobüsü, önce boş su kanalına ardından mısır tarlasına girdi. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre kazada 2'si ağır 14 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.