Kontrolden çıkan tır devrildi: 1 yaralı

Manisa'nın Kula ilçesinde kontrolden çıkan tırın refüje çarparak devrildiği kazada 1 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle İzmir-Ankara D300 karayolunda trafik akışı bir süre kontrollü olarak tek şeritten sağlandı.

Kaza, saat 19.45 sıralarında İzmir - Ankara D300 karayolu üzerinde, Peribacaları mevkii yakınlarında bulunan Güvercinlik Rampaları'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İzmir istikametinden Uşak yönüne seyir halinde olan Mehmet Murat K. (62) idaresindeki 76 AJ 328 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç, refüjdeki bariyerlere çarparak devrildi. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından 112 Acil Servis Ekipleri vasıtasıyla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Öte yandan İzmir - Ankara D300 karayolunda trafik akışı her iki yönde de tek şeritten sağlandı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

