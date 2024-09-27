Üye Girişi
Haberler

Kontrolden Çıkan Tır Ağaçlık Alana Daldı: Sürücü Yaralandı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, tırın kontrolden çıkarak ağaçlık alana girmesi sonucu sürücü yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kontrolden çıkan tır ağaçlık alana daldı, sürücü yaralandı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde kontrolden çıkan tırın ağaçlık alana daldığı kazada sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, D-100 karayolu Tavşancıl mevkiinde, Kemal İ. idaresindeki 41 AR 827 plakalı konteyner yüklü tır, kontrolden çıkarak ağaçlık alana daldı. Kazada sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kontrolden Çıkan Tır Ağaçlık Alana Daldı: Sürücü Yaralandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÇAĞRI GÖKDEMİR - 3.Sayfa

Dilovası Kocaeli 3-sayfa Ulaşım Yaşam Polis

Nasrallah'ın hedef alındığı saldırının ardından İran'dan tehdit gibi açıklama: Oyunun kuralları değişti

İran'dan tehdit gibi açıklama: Oyunun kuralları değişti

 İsrail'den bugüne kadarki en büyük saldırı! Hizbullah'ı kalbinden vurdular

Hizbullah'ı kalbinden vurdular

 Bir de sağlık çalışanı olacak! Genç kadın, küçücük çocuğu sokak ortasında öldüresiye dövdü

Genç kadın, küçücük çocuğu sokak ortasında öldüresiye dövdü
1,5 yaşındaki çocuğu ezip kaçan sürücüyle ilgili isyan ettiren gerçek

1,5 yaşındaki çocuğu ezip kaçan sürücüyle ilgili isyan ettiren gerçek
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
28-29 Eylül Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Antalya elektrik kesintisi! 28-29 Eylül Kepez, Muratpaşa, Alanya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana elektrik kesintisi! 28-29 Eylül Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi ne zaman biter? İstanbul elektrik kesintisi! 28-29 Eylül Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik elektrik kesintisi ne zaman gelecek? 28 Eylül 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 28 Eylül Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 72 yıl 110 günle tarihte en uzun süre tahtta kalan hükümdar kimdir? En uzun süre tahtta kalan hükümdar kimdir? Guniess Dünya Rekorlar'ına göre "yaşayan en uzun boylu kadın olan Safranbolulu Rumeysa Gelgi'nin boyu kaç santimetredir? "Leopar", Rocco ve Kareşleri" ve "Kızgın Güneş"in de bulunduğu doksandan fazla filmde rol almış Fransız oyuncu kimdir? Kim Milyoner Olmak İster Hezarfen Ahmet Çelebi nasıl öldü? Girişini dinlediğiniz "Ben Zeki Müren" adlı şarkıda Zeki Müren hangisini söylemez? Kim Milyoner Olmak İster 27 Eylül sorusu cevabı nedir? Hezarfen Ahmet Çelebi gerçekten uçtu mu?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });