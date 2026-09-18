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Kontrolden çıkan otomobil yoldan çıkarak yan yattı

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Kontrolden çıkan otomobil yoldan çıkarak yan yattı
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Bursa’da yağış sebebiyle sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil yan yattı.

Bursa'da yağış sebebiyle sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil yan yattı. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza, İzmir Yolu Caddesi Görükle Sanayi Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, yağışlı hava sebebiyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak yan yattı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Otomobil, çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken yaşanan kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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