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Kontrolden Çıkan Otomobil Takla Attı: 1 Yaralı

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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla attığı kazada 1 kişi yaralandı. Otomobilin kanala düşmeden son anda durması facianın önüne geçti.

Edinilen bilgiye göre, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Doktor Sami İpek Caddesi üzerinde, Murat B. idaresindeki 38 AU 139 plakalı Ford marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kanala düşmeden son anda duran otomobilin sürücüsü araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, ekiplerin yoğun çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan Murat B., ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine kaldırıldı. Hurdaya dönen araçta çekici ile kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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