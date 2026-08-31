Seraya giren otomobil toprak zemine düştü: 1 ölü

Mersin'in Akdeniz ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin meyve-sebze serasına girerek toprak zemine düşmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Adanalıoğlu Mahallesi Pompa Sokak'ta bulunan su kanalı civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 01 AJA 747 plakalı otomobil, iddiaya göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yol kenarında bulunan meyve-sebze serasına çarpan otomobil, seranın üzerinden geçerek aşağıdaki toprak zemine düştü. Kazada araç içerisinde ve altında sıkışan Özer Hacıoğlu (52) hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, bölgede inceleme ve çalışma başlattı. Kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı