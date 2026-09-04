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İnegöl'de otomobil şarampole yuvarlandı: 8 yaralı

İnegöl'de otomobil şarampole yuvarlandı: 8 yaralı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü ve biri çocuk 7 mevsimlik işçi olmak üzere 8 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü ve 7 mevsimlik işçi yaralandı.

Kaza, saat 07.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal Çitli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan A.(49) yönetimindeki 16 CTR 56 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole yuvarlandı. Ağaca çarparak ters duran otomobilin sürücüsü ile araçtaki mevsimlik işçiler Büşra K.(26), Zehra K. (16), Meryem D. (17), Beta Ç.(15), Kübra K.(11), Ayşe A.(13) ve Mehmet D.(18) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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