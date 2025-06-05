Kontrolden Çıkan Otomobil Şarampole Devrildi: 4 Yaralı

Kontrolden Çıkan Otomobil Şarampole Devrildi: 4 Yaralı
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Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde bir otomobilin kontrolden çıkarak şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ile Viranşehir ilçesini birbirine bağlayan karayolunun Kepez Bölgesinde yaşandı. Müzeyyen Ö.'nün kullandığı 01 PP 200 plakalı Honda marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücüyle birlikte 4 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine giden sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Ceylanpınar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET ATAN - 3.Sayfa
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