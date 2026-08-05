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İnegöl'de Kontrolden Çıkan Otomobil Orta Refüje Çıktı

İnegöl'de Kontrolden Çıkan Otomobil Orta Refüje Çıktı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir otomobil, kontrollü kavşakta U dönüşü sırasında direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüje çıktı. Kazada yaralanan olmazken, araçta maddi hasar oluştu ve kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, kontrollü kavşakta orta refüje çıktı. Kazada yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, akşam saatlerinde İnegöl ilçesi Ömerbey Mahallesi Bursa Asfaltı üzerinde bulunan Özdilek Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bursa istikametine doğru kontrollü kavşaktan U dönüşü yapmak isteyen sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüje çıktı.

Karşı yönden gelen sürücülerin dikkati sayesinde facianın önüne geçilirken, kazada yaralanan olmadı. Otomobilde maddi hasar meydana gelirken, sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza anı, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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