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Kontrolden çıkan otomobil, önündeki tıra çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil, önündeki tıra çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
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Sakarya’nın Geyve ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, aynı yönde seyir halinde olan tıra arkadan çarptı.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, aynı yönde seyir halinde olan tıra arkadan çarptı. Meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi yaralandı.

Geyve - Taraklı yolu Ahibaba Mahallesi mevkiinde meydana gelen olayda, Agit Toprak (64) idaresindeki 16 AJU 813 plakalı Fiat marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak aynı yönde seyir halinde olan M.S. idaresindeki tıra arkadan çarptı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Meydana gelen kazada sürücü Agit Toprak (64), R.T. (34) ve A.T. (45) yaralandı. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar hastaneye sevk edildi. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Agit Toprak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hususa ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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