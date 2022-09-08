Kontrolden çıkan otomobil öğrencilerin arasına daldı

Malatya'da sürücünün kontrolünden çıkan otomobil park halindeki araca çarptıktan sonra kaldırımda yürüyen öğrencilerin arasına daldı. Otomobilin kayısı bahçesine girerek durduğu kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza 14.30 sıralarında Darende ilçesi Somuncubaba Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Rıtvan A. (36) yönetimindeki 72 ABE 709 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak park halindeki bir araca çarptıktan sonra kaldırımda yürüyen öğrencilerin arasına daldı. Kazada Y.Ö.G. (10), H.Ç. (9), N.G. (13), M.B. (12), Y.A. (9) ile Y.A.S. (13) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği kazada yaralılar Darende Devlet Hastanesine kaldırılırken, durumu ağır olan Y.Ö.G. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İsmet Hüseyin Uğur /İHA)